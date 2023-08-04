



"Исламский джихад": мы нанесли серьезный ущерб джипам ЦАХАЛа

Террористы "Исламского джихада" объявили, будто в ночь на 4 августа нанесли "серьезный ущерб" джипам Армии обороны Израиля в ходе столкновений в Тулькарм.



По данным "Аруц Шева", соответствующее заявление было сделано на похоронах террориста, ликвидированного ЦАХАЛом после того, как тот бросил в израильских бойцов взрывное устройство.



"Борцы "Исламского джихада" вели против врага героический бой", - похвастались террористы.



"Исламский джихад" заверяет, будто Армия обороны Израиля, проводя контртеррористическую операцию, "не достигла своей цели". Более того, террористы утверждают, будто сильно повредили армейские джипы, забросав автомобили взрывными устройствами.



Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля подтвердил информацию о том, что террористы атаковали военных в Тулькарм.



"Подозреваемые стреляли, бросали камни и взрывчатку. В ответ были приняты меры по разгону беспорядков. Потерь среди израильских сил нет", - сказано в заявлении.