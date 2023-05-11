



Исламский джихад: мы готовы расширить радиус ракетных обстрелов

Представитель "Исламского джихада" Абу Хамза выступил с очередной "страшилкой" в адрес Израиля.



По его словам, в течение 35 часов после первой ликвидации высокопоставленных членнов террористической группировки Еврейское Государство якобы "тряслось от страха" в ожидании реакции.



"Мы говорим глупому сионистскому врагу, что человек самого низкого ранга в нашем сопротивлении стоит мужественно. Мы полны решимости обуздать агрессию врага, и мы доказываем ему провал политики убийств. Враг должен знать, что мы готовы расширить радиус обстрелов - любой ценой", - сказал он.



Ранее министр обороны Йоав Галант приказал подготовиться к возможному расширению радиуса обстрелов Израиля.



