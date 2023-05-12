Исламский джихад: ликвидация Хуссани нас не ослабит
Представитель "Исламского джихада" прокомментировал сегодняшнюю ликвидацию очередного высокопоставленного члена террористической организации Ияда аль-Хуссани.
Соответствующий комментарий он предоставил телеканалу "Аль-Джазира".
"Убийство командира Хуссани не ослабит нас и не изменит пути сопротивления. Бригады "Аль-Кудс" имеют сюрпризы, которые мы готовим для врага в ответ на убийство командира", - сказал источник.
Между тем, вечером вновь сработала сирена ракетной тревоги в приграничных с Газой районах.
Напомним, что Хуссани был ликвидирован сегодня в Газе в результате ювелирного удара ЦАХАЛа по многоэтажке, в результате которого загорелся целый этаж, где находился террорист.
Как стало известно, он заменил командующего северным регионом террористической организации в Газе Халиля Бахитини, который стал одной из первых целей в самом начале операции "Щит и стрела".
Хуссани был ключевой фигурой в террористической организации и принимал участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов Израиля.