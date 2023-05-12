



Исламский джихад: ликвидация Хуссани нас не ослабит

Представитель "Исламского джихада" прокомментировал сегодняшнюю ликвидацию очередного высокопоставленного члена террористической организации Ияда аль-Хуссани.



Соответствующий комментарий он предоставил телеканалу "Аль-Джазира".



"Убийство командира Хуссани не ослабит нас и не изменит пути сопротивления. Бригады "Аль-Кудс" имеют сюрпризы, которые мы готовим для врага в ответ на убийство командира", - сказал источник.



Между тем, вечером вновь сработала сирена ракетной тревоги в приграничных с Газой районах.



Напомним, что Хуссани был ликвидирован сегодня в Газе в результате ювелирного удара ЦАХАЛа по многоэтажке, в результате которого загорелся целый этаж, где находился террорист.



Как стало известно, он заменил командующего северным регионом террористической организации в Газе Халиля Бахитини, который стал одной из первых целей в самом начале операции "Щит и стрела".



Хуссани был ключевой фигурой в террористической организации и принимал участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов Израиля.





