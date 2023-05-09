



"Исламский джихад" клянется отомстить Израилю

Палестинский "Исламский джихад" поклялся отомстить Израилю за ликвидацию трех высокопоставленных членов террористической организации в Газе.



Соответствующее заявление сделал ее представитель Абу Хамза.



"Бригады "Аль-Кудс" и сопротивление подтверждают, что мы будем соблюдать наши обязательства и долг перед мучениками и будем противостоять агрессии со стойкостью и мужеством", — сказал он.



Напомним, что в ночь на 9 мая ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках операции "Щит и стрела".