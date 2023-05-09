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"Исламский джихад" клянется отомстить Израилю
09.05.2023 12:41 Алина Груднева

"Исламский джихад" клянется отомстить Израилю

Палестинский "Исламский джихад" поклялся отомстить Израилю за ликвидацию трех высокопоставленных членов террористической организации в Газе.

Соответствующее заявление сделал ее представитель Абу Хамза.

"Бригады "Аль-Кудс" и сопротивление подтверждают, что мы будем соблюдать наши обязательства и долг перед мучениками и будем противостоять агрессии со стойкостью и мужеством", — сказал он.

Напомним, что в ночь на 9 мая ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках операции "Щит и стрела".

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