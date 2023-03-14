



"Исламский джихад": израильские арабы должны начать интифаду

Абу Хамза, представитель военного крыла террористической группировки "Исламский джихад", в понедельник призвал израильских арабов начать интифаду.



В комментариях, которые он сделал после военных учений, проведенных террористической организацией в северной части Газы, Абу Хамза сказал, что "Исламский джихад заставит глупого врага выбиться из сил, запуская ракеты в его направлении, поскольку у организации есть много других средств войны, которые нанесут урон врагу".



"Мы призываем всех бойцов нашего народа и свободных людей в Иудее и Самарии и в Израиле мобилизоваться для этой войны, чтобы была всеобщая интифада, которая создаст основу для уничтожения нашего врага и изгнания его из всей Палестины", — сказал представитель.



Он пригрозил: "Мы превратим так называемую оболочку Газы, включая города и оккупированные колонии, в место, в котором невозможно жить, и мы будем запускать ракеты на все более дальние расстояния".

