Исламский джихад грозится "утопить" Израиль в ракетах

Палестинский "Исламский джихад" опубликовал видео с угрозами в адрес Израиля.



В ролике террористы готовятся к запуску ракет по стране.



"Они утонут", - гласит текст в конце ролика.



"Исламский джихад" клянется отомстить за ликвидацию командира ракетного крыла "Исламского джихада" Али Гаали.

Islamic Jihad releases a threatening video of it preparing rockets for launch, with the text at the end reading "they will be drowned." pic.twitter.com/XupnV5FeHc