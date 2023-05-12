



Исламский джихад грозит атаковать марш с флагами в Иерусалиме

Исламский джихад передал сообщение Израилю: "Мы не получали информации о том, что израильская сторона прекратила переговоры о прекращении огня. Египетская сторона представила предложение по соглашению о прекращении огня, и мы ждем ответа Израиля”.



Также в сообщении говорится: “Если эскалация со стороны Израиля продолжится, то мы не остановимся перед ожидаемым маршем с флагами”.



Марш с флагами должен состояться через неделю - 19 мая в День Иерусалима.



По состоянию на середину дня пятницы, 12 мая, согласно информации, поступившей от высокопоставленного израильского чиновника, Израиль прервал переговоры о прекращении огня.



Кроме того премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: “Мы продолжим целенаправленные атаки, чтобы нанести ущерб “Исламскому джихаду”.

