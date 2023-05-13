



Исламский джихад: достигнуто соглашение о перемирии

Представитель политического крыла террористической организации палестинский "Исламский джихад" подтвердил распространяемую в СМИ информацию о том, что было достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем при посредничестве Каира.



"Соглашение о перемирии было достигнуто, благодаря похвальным усилиям Египта", - сказал он.



Что примечательно, Каир передавал предложения как минимум три раза с момента начала операции "ЦАХАЛа" "Щит и стрела" в Газе.



Израиль на официальном уровне пока что не прокомментировал ситуацию. Между тем, юг страны вновь подвергся массированному ракетному обстрелу.

