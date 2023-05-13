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Исламский джихад: достигнуто соглашение о перемирии
13.05.2023 21:39 Алина Груднева

Исламский джихад: достигнуто соглашение о перемирии

Представитель политического крыла террористической организации палестинский "Исламский джихад" подтвердил распространяемую в СМИ информацию о том, что было достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем при посредничестве Каира.

"Соглашение о перемирии было достигнуто, благодаря похвальным усилиям Египта", - сказал он.

Что примечательно, Каир передавал предложения как минимум три раза с момента начала операции "ЦАХАЛа" "Щит и стрела" в Газе.

Израиль на официальном уровне пока что не прокомментировал ситуацию. Между тем, юг страны вновь подвергся массированному ракетному обстрелу.
 

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