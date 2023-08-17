



Иранский министр: израильско-палестинский конфликт – “самая важная проблема”

Высокопоставленный дипломат Ирана посещает Саудовскую Аравию, где критикует Израиль.



Хоссейн Амир-Абдоллахиян пользуется случаем, чтобы еще раз заявить о поддержке Исламской Республикой “дела Палестины” в то время, когда Эр-Рияд ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможной нормализации отношений с Израилем.



Стоя рядом с принцем Саудовской Аравии Фейсалом, Амир-Абдоллахиян описывает конфликт как “самую важную проблему в исламском мире”, добавляя: “Мы продолжаем поддерживать Палестину”.



“Нет никаких сомнений в том, что сионистский режим продолжит свои усилия по созданию раскола в мусульманском мире и регионе. Мы внимательно и внимательно следим за движениями сионистского режима”, — отметил он.



