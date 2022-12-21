



Иранский генерал: "Народ Палестины вышвырнет сионистов"

Командующий силами "Аль-Кудс", иранский генерал Исмаил Каани заявил, что на территории Иудеи и Самарии "ежедневно проводится десять операций против сионистов".



По словам Каани, после убийства бывшего командующего силами КСИР Касема Сулеймани израильтянам посоветовали "продать свои дома и покинуть" палестинскую территорию. Об этом сообщает иранское агентство ILNA.



"Народ Палестины с унижением вышвырнет сионистов из Палестины в недалеком будущем. Сионисты сейчас находятся под сильным давлением", - заявил Каани.



Иранский генерал подчеркнул, что Иран задокументировал все действия врагов, подчеркнув, что все без исключения враждебные действия получат ответ со стороны Исламской Республики.