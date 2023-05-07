



Иранские минометы в Газе и проблемы Железного купола

В "последнем раунде эскалации", наряду с ракетными обстрелами, поселения, окружающие Газу, подверглись шквальным минометным обстрелам, некоторые из которых не сопровождались сиренами Цева Адом.



С точки зрения террористических организаций, это оружие, которое просто и быстро приводится в действие, которое сложнее обнаружить и обезвредить. С помощью иранцев много минометных снарядов были доставлены контрабандой в Газу. Кроме того, террористические организации также научились изготавливать их самостоятельно.



Обстрел из Газы в начале прошлой недели включал также минометные снаряды, которые труднее обнаружить и поразить с израильской стороны. В последние годы ХАМАС и "Исламский джихад" произвели в Газе значительное количество минометов при помощи иранцев и Хизбаллы, которая также послужила образцом для создания подразделений, огневых позиций и теории их действия.



Иранская помощь ХАМАСу позволила ему усовершенствовать свой военный потенциал, оснастив его стандартными 120-мм минометами, сотни которых были контрабандой доставлены в сектор Газа. Эти минометы обладают большей точностью и более высоким уровнем летальности, чем в прошлом, и, кроме того, на коротких дистанциях также превосходят большинство самодельных ракет.



Впервые использование иранского миномета было выявлено еще в начале 2008 года. 24 февраля того года из Газы был запущен стандартный 120-мм минометный снаряд. В результате анализа обломков выяснилось, что это был снаряд иранского производства, копия минометного снаряда ЦАХАЛа 1970-х годов. Такие снаряды поставлялись иранцам до исламской революции.



ЦАХАЛ знает, что террористические организации в секторе Газа оперируют тремя основными типами: 81-мм миномет весом от 3 до 5 кг на дальность до 5 км. 120-мм миномет весом около 13 кг для максимальной дальности пуска 6,1 км. и 120-мм миномет весом 17 кг и максимальной дальностью 10 км.



Минометные позиции часто имеют несколько альтернативных огневых позиций поблизости, обычно в конце разветвленного туннеля. Позиции находятся под зданиями или на земле. Взрывчатка хранится в отдельных помещениях, под землей.



Как правило, ствол миномета не будет находиться на огневой позиции, чтобы скрыть его от системы сбора информации ЦАХАЛа. Во время запуска оперативники установят его на позицию, а затем дадут залп. Сразу после этого они вернут ствол в подземное укрытие, чтобы избежать атаки.



Для поддержания непрерывного огня террористы перемещаются между позициями по туннелям. Иногда одна группа производит обстрел, пока другая проходит мимо позиции, чтобы отвлечь силы ЦАХАЛа.



Для поражения миномета требуется высокая точность и особые навыки. Использование самолетов для уничтожения минометных позиций - серьезная задача для ВВС. Чтобы уничтожить ствол - бомба должна упасть прямо на него или на очень коротком расстоянии от него.



Несмотря на способность ЦАХАЛа в течение нескольких минут подавлять боевые позиции, террористическим организациям из Газы удается осуществлять шквальные минометные обстрелы. ЦАХАЛ пытается уничтожить минометы и склады боеприпасов до запуска, собирая разведданные и атакуя цель.



Однако по всей Газе находятся сотни складов, если не больше, и вполне вероятно, что, несмотря на хорошую разведку, в ЦАХАЛе не могут идентифицировать все. У армии есть несколько решений, которые запрещено раскрывать в прессе, но ЦАХАЛ прекрасно понимает, что Газа - это нечто относительно небольшое по сравнению с массивом минометов, которые Хизбалла разместила вдоль ливанской границы, в районах, которые раньше назывались "заповедниками".