



Иранские хакеры взломали камеры органов безопасности Израиля

Иранские хакеры, опубликовавшие ночью видео момента комбинированного теракта в Иерусалиме, в ходе которого был убит 16-летний Арье Щепак, сумели получить ее после взлома камеры наблюдения одного из крупных агентств безопасности Израиля.



Об этом сообщает портал Ynet. Вопреки первоначальным сообщениям, это не камеры наблюдения полиции или муниципалитета. Ответ органа безопасности пока не получен.



Иранская хакерская группа "Штаб Моше" опубликовала в Telegram видеоролики, снятые с камер наблюдения на улицах Израиля, в том числе с места террористической атаки на автобусной станции на въезде в Иерусалим.



Группа также опубликовала личные документы, которые, по всей видимости, были взяты у израильских компаний. По словам хакеров, у них также есть высококачественные спутниковые фотографии Израиля.



Одно из опубликованных видео сопровождалось надписью на иврите: "Долгое время мы контролируем все ваши действия, шаг за шагом и момент за моментом". Ранее эта же группа опубликовала фотографии министра обороны Бени Ганца и информационные файлы ЦАХАЛа, содержащие данные предположительно сотен солдат и учащихся доармейских курсов. Хакеры также опубликовали серию утечек баз данных с подробной информацией о сотнях тысяч израильтян, которые, как они утверждали, были взяты с компьютеров Почты Израиля и ряда частных компаний. div class="embeddedContent oembed-provider- oembed-provider-twitter" data-align="none" data-oembed="https://twitter.com/ShehabAgency/status/1595558547747917824" data-oembed_provider="twitter" data-resizetype="noresize" data-title="c">