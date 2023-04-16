Иранцы взломали системы "умный дом" и напугали жителей Тель-Авива
Особенно пугающий вечер пережили жители Тель-Авива в субботу, 15 апреля. Это, конечно, касалось не всех, но лишь тех, в чьих домах установлена система "умный дом". Они сообщили о неоднократных сильных нарушениях в их домах - в результате кибератак.
Согласно их рассказам, внезапно на экран телевизора в их доме было спроецировано видео, на котором в особо жестокой форме показаны террористические акты, произошедшие в Израиле, автомобильные теракты и ракетные пуски. В конце видео была показана надпись: "У вас нет безопасности на этой земле".
13-й канал приводит свидетельства одного из потерпевших: "Все жалюзи в доме безостановочно поднимались и опускались", - сказал житель города, - "и электричество также безостановочно включалось и выключалось в течение примерно часа".
В общей сложности десятки человек сообщили о подобных инцидентах в своих домах.
В прошлую пятницу антиизраильские группы из Ирана в рамках “Дня Аль-Кудс” атаковали финансовые структуры Израиля. Банки, почта Израиля и множество других организаций оказались жертвами атаки, которая в конечном итоге вывела из строя 70 веб-сайтов.