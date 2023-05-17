



Иран ведет долгую игру против Израиля, предупреждают эксперты

Во вторник израильский канал 12 процитировал высокопоставленный израильский политический источник, заявивший, что Иран, разочарованный действиями "Палестинского исламского джихада" во время операции "Щит и стрела", замышляет нанести удар по израильтянам за границей.



Однако, по словам профессора, полковника в отставке Габи Сибони, эксперта по военной стратегии и технологиям в Иерусалимском институте стратегии и безопасности, хотя Тегеран действительно может быть разочарован джихадом, Исламская Республика в этом надолго.



"Они пытаются построить целую ось и подготовить ее к тому дню, когда будет отдан приказ", — сказал Сибони, бывший начальник штаба дивизии ЦАХАЛа. Он добавил, что хотя вполне вероятно, что Иран был удивлен недостаточной эффективностью ракетных обстрелов из Газы, для Тегерана это, вероятно, второстепенная проблема.



По его словам, целью Ирана было создание оси, включающей "Хизбаллу" и шиитские группировки в Сирии.



"Он не будет возражать против того, чтобы закрепиться в Иордании, и насколько это возможно будет способствовать терроризму в Иудее и Самарии, а также ХАМАСу и Джихаду в Газе", — сказал Сибони, добавив, что он также стремился оказать влияние среди израильских арабов.



Тем не менее, продолжил он, "широкая стратегия находится в центре их деятельности. Они не торопятся и не ждут мгновенных результатов, как мы. Они систематически работают над этим".



По его словам, если им удастся создать "ядерный зонтик", они тогда почувствуют себя достаточно смелыми, чтобы более свободно активировать своих доверенных лиц против Израиля.



Эли Кармон, старший научный сотрудник Международного института по борьбе с терроризмом при Университете Рейхмана, сказал, что настоящим разочарованием Ирана в связи с недавними стычками с Джихадом была изоляция террористической группировки.



Джихаду потребовалось более 24 часов, чтобы оправиться от первого удара Израиля 9 мая, который он назвал местной операцией "шок и трепет", но настоящим провалом для Ирана стало то, что Ливан и Сирия остались в стороне.



"Палестинский исламский джихад силен в Сирии. В последние месяцы террористы пытались атаковать оттуда Голанские высоты и живут в симбиозе с режимом Асада", — отметил он.



Что касается стремления Ирана причинить вред израильтянам за границей, Кармон сказал, что, хотя это и правда, это также не имеет ничего общего с недавним раундом боевых действий.



"Иран постоянно пытается атаковать израильтян за границей. Он берет наемников других национальностей и формирует с ними террористические ячейки, которыми руководит Иран. Это произошло в Южной Америке, на Кипре, в Греции и Турции и в других местах", — добавил он.



Сибони сказал, что цель Израиля должна состоять в том, чтобы подорвать многопрофильную стратегию Ирана, используя любую доступную возможность, чтобы ослабить возможности доверенных лиц и партнеров Ирана.

"Это должен быть наш путь к слому иранской стратегии — путем нанесения вреда его марионеткам", — сказал он.



Кармон также считает, что Израиль должен был нацелиться на ХАМАС, добавив, что попытка израильских лиц, принимающих решения, и оборонного истеблишмента провести различие между ним и джихадом была вызвана страхом перед более широкой эскалацией в связи с приближением Дня Иерусалима.