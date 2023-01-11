



Иран строит сеть ПВО в Сирии, Израиль продолжает ее бомбить

Иран приступил к созданию сети противовоздушной обороны в Сирии, отправив оборудование и персонал в рамках проекта, которому Израиль препятствует с помощью неоднократных авиаударов, сообщает Newsweek.



По словам анонимного источника, израильские авиаудары по Сирии были направлены на “иранские военные объекты и интересы на сирийской территории, которые угрожают Израилю”. Источник сообщил изданию, что в течение “последних двух лет” Иран изменил свою стратегию, “развертывая средства ПВО в Сирии стоимостью в десятки миллионов долларов для борьбы с израильскими авиаударами”.



“Продвижение этих возможностей осуществляется в рамках совместного проекта с сирийской армией и, возможно, с целью обеспечения независимой эксплуатации Ираном систем противовоздушной обороны в некоторых частях Сирии”, – сообщил источник. “Кроме того, иранцы помогли сирийцам модернизировать их радары, предназначенные для помощи в обнаружении и предотвращении израильских атак в Сирии”.



Известно, что в число вооружений входит иранская твердотопливная ракета Sayyad (Hunter) 4B, представленная в ноябре. Снаряд соединен с зенитно-ракетным комплексом Bavar-373 и, как утверждается, имеет дальность полета более 300 км с радиусом действия радара более 450 км. Иранские военные утверждают, что возможности системы превосходят у американский ЗРК Patriot и противоракетную систему Terminal High Altitude Area Defense THAAD, а также российский ЗРК С-300.



Зафиксировано семь ударов по растущей иранской сети ПВО, нанесенных за последние два года израильскими силами, в том числе в Хомсе в ноябре и декабре 2022 года. Сирийское правительство обвинило Израиль в этих ударах, сообщило о гибели и ранениях сирийских солдат и мирных жителей в результате этих и других нападений, включая недавние рейды, такие как обстрел Дамаска на прошлой неделе.



Источник сообщил, что за последние несколько лет 10 иранцев были убиты в результате израильских авиаударов в Сирии. Двое иранцев, из убитых в результате авиаудара в марте 2022 года, Мортезу Саиднежада и Ахсана Карбалаи-Пур идентифицированы как инженеры противовоздушной обороны. Иранский Корпус стражей исламской революции КСИР признал их гибель, поклявшись отомстить. Одним из высокопоставленных иранцев, недавно погибших в Сирии, стал полковник аэрокосмических сил КСИР Давуд Джафари, также известный как “Малек”, командующий ПВО Ирана в Сирии.