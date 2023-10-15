



Иран пытается открыть еще один фронт в войне против Израиля

Иран пытается открыть еще один фронт в войне против Израиля, а именно, в Сирии.



По данным информационного агентства Reuters, такое предположение озвучил высокопоставленный израильский источник.



"Иран пытается открыть еще один фронт против Израиля, перебросив большое количество оружия в Сирию", - сказал он.



Ранее в Иране пригрозили, что примут прямое участие в войне против Израиля, если бомбардировки Газы не прекратятся.



В ночь на 15 октября сирийские СМИ сообщили о том, что Израиль атаковал аэропорт Алеппо в ответ на обстрел с территории Сирии.



