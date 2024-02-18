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Иран попытался надавить на Хезболлу
18.02.2024 18:32 Алина Груднева

Иран попытался надавить на Хезболлу

Иран попытался надавить на "Хезболлу", призывая ливанскую террористическую организацию не провоцировать войну с Израилем.

По данным газеты Washington Post, такие призывы прозвучали в ходе недавних встреч в Бейруте.

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"Мы не заинтересованы в том, чтобы давать Нетаниягу повод для начала более широкой войны в Ливане или где-либо еще", - предупредил глава иранского МИДа. 

Тегеран предупредил, что война Ливане поставит под угрозу достижения всего ближневосточного региона.

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