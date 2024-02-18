



Иран попытался надавить на Хезболлу

Иран попытался надавить на "Хезболлу", призывая ливанскую террористическую организацию не провоцировать войну с Израилем.



По данным газеты Washington Post, такие призывы прозвучали в ходе недавних встреч в Бейруте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы не заинтересованы в том, чтобы давать Нетаниягу повод для начала более широкой войны в Ливане или где-либо еще", - предупредил глава иранского МИДа.



Тегеран предупредил, что война Ливане поставит под угрозу достижения всего ближневосточного региона.