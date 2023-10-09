



Иран отрицает свою причастность к атаке на Израиль

Иран отрицает свою причастность к внезапному нападению террористических организаций Газы на Израиль.



Посол Ирана в ООН заявил, что “решительные шаги Палестины представляют собой совершенно законную защиту от семи десятилетий репрессивной оккупации и отвратительных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом.



Мы твердо поддерживаем Палестину, но не участвуем в ее ответе, который она осуществила в одиночку".



“Успех операции был обусловлен тем, что она была неожиданностью. Это самый большой провал израильских силовых структур. Они пытаются оправдать свою неудачу и приписать ее разведке и оперативному планированию Ирана. И им трудно принять тот факт, что разведывательное сообщество утверждает, что они потерпели поражение от палестинской организации”.