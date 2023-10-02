



Иран обвинил Израиль в "детоубийстве"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил Израиль в "детоубийстве".



Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 2 октября.



"Детоубийство является характерной чертой израильского режима. С начала 2023 года 40 палестинских детей были замучены фальшивим сионистским режим", - сказал он.



По данным ООН, 2023 год станет самым смертоносным для палестинцев почти за два десятилетия. Согласно статистике за прошлый год, погибли 150 палестинцев, из которых 33 были несовершеннолетними.