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Иран обвинил Израиль в "детоубийстве"
02.10.2023 15:12 Алина Груднева

Иран обвинил Израиль в "детоубийстве"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил Израиль в "детоубийстве".

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 2 октября.

"Детоубийство является характерной чертой израильского режима. С начала 2023 года 40 палестинских детей были замучены фальшивим сионистским режим", - сказал он.

По данным ООН, 2023 год станет самым смертоносным для палестинцев почти за два десятилетия. Согласно статистике за прошлый год, погибли 150 палестинцев, из которых 33 были несовершеннолетними.

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