



Иран координировал атаки террористов из Газы и Ливана по Израилю - WSJ

Иран собирал группы боевиков в союзных странах и регионах для нанесения ударов по Израилю и координировал недавние ракетные обстрелы ХАМАС из сектора Газа и из районов, контролируемых ливанской террористической группировкой Хизбалла, ранее в этом месяце. Об этом пишет Wall Street Journal.



Согласно данным издани, иранский генерал Эсмаил Каани, лидер отряда Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции, в последние недели провел серию тайных встреч с боевиками на Ближнем Востоке, в том числе с некоторыми из них, действующими в Сирии и Ираке, чтобы обсудить нападения на Израиль на нескольких фронтах при поддержке Ирана.



На прошлой неделе Каани был в Бейруте, где встречался с высокопоставленными лидерами палестинских террористических группировок ХАМАС и Палестинского исламского джихада, а также Хизбаллы в посольстве Ирана в ливанской столице, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на “людей, знакомых с дискуссиями. ”



Вскоре после этого из южного Ливана в северный Израиль был выпущен шквал из 34 ракет , 25 из которых были перехвачены системой ПВО “Железный купол”. В тот же день из сектора Газа также были выпущены залпы ракет.



Издание сообщает, что детали этих атак на Израиль были окончательно согласованы с Каани во время встреч в Бейруте на прошлой неделе с лидером ХАМАС Исмаилом Хание, его заместителем Салехом аль-Арури и главой Хизбаллы Хасаном Насраллой, которые в пятницу высмеивали израильские контрудары на юге Ливана на прошлой неделе.



Издание заявляет, что усилия Каани “объединить союзников Тегерана являются резкой эскалацией” в тайной войне между Ираном и Израилем, премьер-министр которого Биньямин Нетаниягу пообещал предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия любой ценой.



Согласно инфомации Wall Street Journal, в конце марта Каани провел в Сирии встречи с лидерами палестинских террористических группировок, “чтобы обсудить возможное скоординированное нападение на Израиль”, и сказал им, что Иран получил информацию о предполагаемых планах Израиля действовать против ХАМАСа и палестинского “Исламского джихада” в Сирии и Ливане.



По словам людей, знакомых с этими встречами, иранский генерал призвал их “действовать быстро” и пообещал, что Иран “предоставит необходимые инструменты для проведения атак, чтобы удержать Израиль от нанесения собственных ударов”.



Каани сказал, что “важно атаковать израильские цели в течение нескольких дней в ответ на израильские удары, в результате которых погибли иранские советники в Сирии”.



Издание пишет, что за четыре дня до того, как из Ливана были выпущены ракеты по Израилю, Гаани был в Бейруте для встреч с ХАМАСом и Хизбаллой, чтобы спланировать атаку.



Гаани заменил иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит три года назад в результате ракетного удара США по Багдаду, операции, в проведении которой, как сообщается, помогал Израиль .



Гаани, ветеран ирано-иракской войны и командир, сыгравший ключевую роль в вербовке шиитских ополченцев для поддержки сил Асада в Сирии, играет “более тихую и менее заметную» роль, чем Сулеймани, но его стратегия, как пишет издание, также отмечает “растущую угрозу Израилю — и вызов для США в то время, когда другие державы, такие как Китай и Россия, пытаются играть более важную роль на Ближнем Востоке“.



Недавно Китай выступил посредником в заключении соглашения между Ираном и Саудовской Аравией о возобновлении отношений после семилетнего разрыва, что свидетельствует о растущем влиянии Пекина.



Эр-Рияд стал бы важным дополнением к заключенным Авраамским соглашениям, которые нормализовали отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном — близким союзником Саудовской Аравии — и Марокко.



В сообщении издания говорится, что ключевой целью Тегерана в регионе является предотвращение сближения между Израилем и соседними странами с арабским большинством.

