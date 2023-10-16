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Иран - Израилю: время на исходе, превентивные меры уже в ближайшие часы
16.10.2023 23:16 Алина Груднева

Иран - Израилю: время на исходе, превентивные меры уже в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан разразился новыми угрозами в адрес Израиля.

В вечернем видеообращении он сказал, что в ближайшие часы "ось сопротивления" примет "превентивные меры".

"Время для бессмысленных и лицемерных сообщений подходит к концу. Если мы не защитим Газу сегодня, завтра нам придется иметь дело с израильскими фосфорными бомбами в наших больницах", - сказал Абдоллахиан.

Глава иранского внешнеполитического ведомства посоветовал Западу действовать "справедливо", а также вновь заверил, что Тегеран якобы не отдает приказы палестинским террористам ХАМАС и "Исламский джихад", а также "Хизбалле", мол, те "сами все решают".

Ранее президент Ирана Раиси в беседе с российским и турецким коллегой также заявил, что время для достижения политического решения конфликта между Израилем и палестинскими террористами истекает. Он предупредил о возможности расширения масштабов войны в Израиле на другие фронты.

"Если это произойдет, контролировать ситуацию будет труднее", - говорил Раиси.

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