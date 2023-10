Иран - Израилю: время на исходе, превентивные меры уже в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан разразился новыми угрозами в адрес Израиля.



В вечернем видеообращении он сказал, что в ближайшие часы "ось сопротивления" примет "превентивные меры".



"Время для бессмысленных и лицемерных сообщений подходит к концу. Если мы не защитим Газу сегодня, завтра нам придется иметь дело с израильскими фосфорными бомбами в наших больницах", - сказал Абдоллахиан.



Глава иранского внешнеполитического ведомства посоветовал Западу действовать "справедливо", а также вновь заверил, что Тегеран якобы не отдает приказы палестинским террористам ХАМАС и "Исламский джихад", а также "Хизбалле", мол, те "сами все решают".





🇮🇷 Iranian foreign minister Hossein Amirabdollahian:



I had a phone call with #Irish FM. He had a message from West for us. I told him to tell #Americans and Western parties to act fairly. I told him we don’t give orders to resistance groups and they decide themselves#israel pic.twitter.com/XkXeitIXHc