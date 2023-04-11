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Иран: Израиль слишком мал, чтобы представлять угрозу
11.04.2023 20:00 Евгения Маркова

Иран: Израиль слишком мал, чтобы представлять угрозу

Глава иранской армии генерал-майор Абдолрахим Мусави сегодня ответил на заявление начальника штаба ЦАХАЛа о том, что Израиль способен нанести удар по Ирану без помощи США, сообщает телеканал Quds Force.

"Тот, кто имеет базовые знания о военных возможностях двух сторон, поймет, что мощь сионистского режима может быть сопоставима по размеру с обновленным масштабом одной из многих военных операций, которые Иран проводил в течение восьми лет войны в 1980-х годах. Сионистский режим, который тонет и признаки краха которого стали яснее, чем когда-либо, слишком мал, чтобы считаться угрозой для Исламской Республики Иран",  - сказал Мусави.

Начальник штаба ЦАХАЛа  Герци Халеви заявил в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что армия готова нанести упреждающий удар по Ирану даже без помощи США. 

"Мы готовы действовать против Ирана. Армия Израиля имеет возможность наносить удары как в дальних странах, так и вблизи дома. В ближайшие годы ЦАХАЛ значительно укрепит свои возможности для упреждающего удара по Ирану и, несмотря расстоянии такой удар будет сокрушительным", - заявил Халеви.

Халеви закончил интервью, сказав: "Мы знаем, как действовать в одиночку. Мы суверенная нация, которая оставляет за собой право принимать собственные решения. Было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты были на нашей стороне, но это не обязательство".
 

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