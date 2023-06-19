Новости » Арабо-израильский конфликт
Иран хвалит ХАМАС и "Исламский джихад" за "борьбу"
19.06.2023 21:53 Алина Груднева

Иран хвалит ХАМАС и "Исламский джихад" за "борьбу"

Президент Ирана Эбрагим Раиси принял сегодня лидеров палестинских террористических группировок "Исламский джихад" и ХАМАС.

Переговоры состоялись в Тегеране.

На встречу с ним и другими высокопоставленными чиновниками Ирана прибыли глава "Исламского джихада" Зиад аль-Нахала и лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе.

"Самый эффективный способ положить конец более чем 75-летней оккупации  — это сопротивление", — сказал в разговоре с Ханийе секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан.

В свою очередь, Раиси сказал Нахале о том, что Израиль стремится нормализовать отношения с большим количеством арабских и мусульманских стран, "чтобы отбить охоту у молодых палестинцев к стремлению освободить оккупированные территории".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы