



Иран – ХАМАСу: Палестинское сопротивление — лучший способ свергнуть Израиль

Палестинское сопротивление — лучший способ свергнуть Израиль, заявил в понедельник лидеру ХАМАСа Исмаилу Хание секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан, сообщает иранское полуофициальное издание Fars.



Хание и Ахмадиан встретились в Тегеране и обсудили, как лучше всего “нанести наибольший ущерб сионистскому врагу и его сторонникам”.



“Палестинское сопротивление, которое когда-то сражалось, чтобы защитить себя в Газе, достигло стадии подготовки, когда теперь оно укрепляет свое присутствие на Западном берегу”, — сказал Ахмадиан.



Хание, в свою очередь, поблагодарил Исламскую Республику за “укрепление единства и сотрудничества в исламском мире и палестинских группах сопротивления”.



Недавний опрос показал, что большинство палестинцев согласны с Ахмадианом: более половины респондентов говорят, что вооруженная борьба против Израиля была наиболее эффективным способом положить конец израильской “оккупации”.



В последние несколько месяцев Иран нацелился на Израиль через ХАМАС и палестинский Исламский джихад.



