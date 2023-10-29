



Иракский проповедник: “Радуются только идиоты”

Амир аль-Курайши, иракский шиитский проповедник, проживающий в Лондоне весьма однозначно выразился о происходящем после 7 октября



“Только идиоты радуются (атаке ХАМАСа), не понимая, что им придется заплатить за это. "Эти идиоты радуются и кричат "Аллах велик!". И сколько вы будете радоваться? Два-три часа, потому что вы напали на страну, которая обладает могущественным оружием. которого у вас нет и никогда не будет. Кто за это заплатит? Невинные люди! Им все равно, так выглядит их религия. Они будут радоваться. Но когда их ударят башмаком по голове, то они начнут кричать "Спасите Палестину!" Вы заплатите за это огромную цену. Сунниты из Ирака и стран Залива будут ставить вам лайки и желать вам терпения, а вас в это время разорвут на куски".

