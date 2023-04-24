



Иорданский депутат был уверен, что его не проверят

Израиль принял решение арестовать члена парламента Иордании Имада аль-Адуана в субботу на границе с мостом Алленби после того, как у него обнаружили сотни единиц оружия и золотых монет, которые он “намеревался оставить на территории ПА”.



По сообщениям иорданских СМИ, Адуан был уверен, что не будет подвергаться проверке благодаря своему высокому статусу члена парламента. Однако вес автомобиля вызвал подозрения у властей, и проверка быстро обнаружила оружие и слитки золота, предназначенные для палестинских территорий.



39-летний депутат известен своей поддержкой ХАМАС. Средства массовой информации в Аммане сообщили, что “король следит за этим делом”, не занимая никакой позиции по этому вопросу.



По сообщениям иорданских СМИ, Адуан пытался переправить 200 пистолетов, около 100 автоматов М-16 и 100 килограммов золота. Оружие было спрятано в трех больших чемоданах.



Согласно заявлению Иордании, Адуана сопровождали в его машине еще два человека, которые, по-видимому, планировали проникнуть в Израиль. Двое спутников депутата также были арестованы.



Иорданские СМИ отмечают, что, с одной стороны, иорданский депутат пытался провести очень масштабную операцию по контрабанде, с другой стороны, Израиль стремится избежать любого кризиса.