



Иордания запретила пропалестинские демонстрации на границе с Израилем

Официальные власти Иордании запретили любые пропалестинские демонстрации на границе с Израилем. Об этом былвыпущено специальное обращение к жителям страны.



"В связи с призывами ХАМАСа провести завтра демонстрацию на границе, Министерство внутренних дел Иордании информирует граждан страны:



Собираться и проводить демонстрации в районе Иорданской долины и границы с Израилем строго запрещено. Иорданские механизмы безопасности предпримут все необходимые меры для обеспечения соблюдения этого запрета."



Политические аналитики связывает данное указание с давлением администрации Байдена на политическое руководство Иордании.