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Иордания запретила пропалестинские демонстрации на границе с Израилем
12.10.2023 19:47 Анатолий Кравченко

Иордания запретила пропалестинские демонстрации на границе с Израилем

Официальные власти Иордании запретили любые пропалестинские демонстрации на границе с Израилем. Об этом былвыпущено специальное обращение к жителям страны.

"В связи с призывами ХАМАСа провести завтра демонстрацию на границе, Министерство внутренних дел Иордании информирует граждан страны:

Собираться и проводить демонстрации в районе Иорданской долины и границы с Израилем строго запрещено. Иорданские механизмы безопасности предпримут все необходимые меры для обеспечения соблюдения этого запрета."

Политические аналитики связывает данное указание с давлением администрации Байдена на политическое руководство Иордании.

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