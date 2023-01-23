



Иордания призывает продолжить финансирование БАПОР

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подчеркнул необходимость диверсификации источников финансирования БАПОР (агентства ООН для помощи палестинским беженцам) для обеспечения устойчивости его финансирования.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Сафади провел телефонный разговор с генеральным директором БАПОР и заявил, что Иордания будет продолжать координировать свои действия с международными партнерами для мобилизации поддержки БАПОР, и призвал доноров взять на себя многолетние обязательства.



Сафади также приветствовал принятое в декабре 2022 года решение Генеральной Ассамблеи ООН о продлении мандата агентства, подчеркнув его важную роль в предоставлении основных услуг 5,7 миллионам палестинских беженцев.



Представитель Иордании подчеркнул необходимость продолжения деятельности БАПОР до тех пор, пока вопрос о палестинских беженцах не будет решен в соответствии с соответствующими международными документами и резолюциями, а также в соответствии с решением, предусматривающим существование двух государств.