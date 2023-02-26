



"Последняя попытка восстановить спокойствие". Саммит в Иордании

Сегодня в Иордании пройдет встреча между Израилем и палестинцами по вопросам “политической безопасности”, чтобы попытаться восстановить спокойствие в Иудеи и Самаре, а также в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel.



Во встрече, которая состоится на курорте Акаба на Красном море, также примут участие представители США и Египта. Ожидается, что с израильской стороны будут присутствовать советник по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и глава ШАБАК Ронен Бар.



Переговоры состоятся после того, как 11 палестинцев были убиты и более 100 ранены в перестрелке в среду в Шхеме во время ареста террористов израильскими войсками. По меньшей мере семеро из убитых были палестинскими террористами. Еще трое были гражданскими лицами.



Усиление беспорядков в этом году вызвало обеспокоенность международного сообщества и последовало за насилием в 2022 году, которое стало самым смертоносным в Иудее и Самарии с момента начала отслеживания ситуации ООН.



“Совещание по вопросам политики и безопасности является частью активизации текущих усилий Иордании в координации с Палестинской автономией и другими сторонами, направленных на прекращение односторонних мер [Израиля] и нарушения безопасности, которые могут спровоцировать новое насилие“, — сказал представитель иорданского правительства.



Переговоры будут направлены на достижение “безопасных и экономических мер для облегчения тягот палестинского народа“, добавил чиновник.



Ранее 12-й канал израильского ТВ сообщил, что Израиль пообещал палестинским властям ограничить въезд в палестинские города в ближайшем будущем, чтобы снизить напряженность.



Саммит организован также с целью официального оформления израильского соглашения об отсрочке разрешения относительно дополнительного расширения поселений на несколько месяцев, и чтобы облегчить рейды ЦАХАЛа в палестинских городах, снос или выселение палестинцев из их домов. Палестинский источник сообщил, что Рамалла в ярости от каждого из этих обязательств, которые были нарушены на этой неделе, и требует, чтобы США оказали давление на Израиль, чтобы тот присоединился к соглашению.



