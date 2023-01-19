



Иордания предупреждает: “Израиль надеется разжечь войну из-за Аль-Аксы”

Иордания не является членом Совета безопасности ООН, но ей было разрешено выступить во время однодневных дебатов, которые были открыты для всех государств-членов СБ ООН.



“Израиль хочет разжечь религиозную войну из-за Храмовой горы”, – предупредил посланник Иордании Махмуд Дайфаллах Хмуд в Совете Безопасности ООН, призвав его выступить против военных преступлений еврейского государства.



“Израиль продолжает вызывать гнев тысяч мусульман из-за их нападений на район аль-Харам, аш-Шариф, который является местом молитв мусульманского народа”, – сказал Хмуд. “Это приведет к религиозному конфликту с серьезными последствиями”.



Посол сослался на инцидент, случившийся во вторник, когда израильская полиция попросила посла Иордании Гассана Маджали подождать, прежде чем войти в комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Маджали ушел, не дождавшись, но вернулся позже, чтобы помолиться в мечети.



Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля Эйтана Суркиса, чтобы осудить действия полиции и подчеркнуть свою убежденность в том, что это место должно находиться в ведении организации “Исламский вакф”, связанной с министерством по делам религии. Иордан настойчиво отказывается признать, что Израиль имеет свои интересы безопасности в этом районе.



В разговоре с СБ ООН Хмуд обвинил Израиль в том, что он не позволяет Маджали и всем мусульманам в целом войти в комплекс на этом месте, которое он назвал мусульманским названием “Аль-Харам аш-Шариф” .



Хмуд также назвал визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира комплекса мечети Аль-Акса в начале этого месяца “нападением”. Он считает, что Израиль продолжает изгонять палестинских жителей из их домов, в том числе в Иерусалиме, что является попыткой изменить идентичность города и “военным преступлением”. Посол призвал Совет безопасности к активным действиям, объяснив, что Иордания “приложит все усилия для защиты Иерусалима и святых мест, а также для защиты нашего главного дела – дела палестинцев!”

