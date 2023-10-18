



Иордания отменила саммит с участием Байдена и дала объяснение

Иордания отменила саммит с участием президента США Джо Байдена, председателя ПА Махмуда Аббаса и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сисси.



Решение было принято после взрыва в арабской больнице в городе Газа, в результате которого погибло много людей.



"После консультаций с нашими палестинскими и египетскими братьями и после обсуждения с США мы решили не проводить этот саммит. На этом саммите, если он состоится, мы стремимся найти единственное решение: остановить войну, уважать права палестинцев и предоставить помощь, которую они заслуживают", - сказал министр иностранных дел Иордании.



По его словам, отказ от проведения четырехстороннего саммита также связан с "резней, которую продолжает Израиль".