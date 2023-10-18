Новости » Арабо-израильский конфликт
Иордания отменила саммит с участием Байдена и дала объяснение
18.10.2023 09:18 Алина Груднева

Иордания отменила саммит с участием Байдена и дала объяснение

Иордания отменила саммит с участием президента США Джо Байдена, председателя ПА Махмуда Аббаса и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сисси.

Решение было принято после взрыва в арабской больнице в городе Газа, в результате которого погибло много людей.

"После консультаций с нашими палестинскими и египетскими братьями и после обсуждения с США мы решили не проводить этот саммит. На этом саммите, если он состоится, мы стремимся найти единственное решение: остановить войну, уважать права палестинцев и предоставить помощь, которую они заслуживают", - сказал министр иностранных дел Иордании.

По его словам, отказ от проведения четырехстороннего саммита также связан с "резней, которую продолжает Израиль".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы