



Иордания обвинила Израиль во "вторжении" после рейда ЦАХАЛа в Шхеме

Иордания критикует Израиль за рейд ЦАХАЛа в палестинском городе Шхем, в результате которого были убиты 10 палестинцев и еще 102 человека были ранены.



Министерство иностранных дел Иордании опубликовало заявление, в котором говорится, что оно "последовательно осуждает израильские вторжения в оккупированные палестинские города, включая сегодняшний рейд в Шхеме".



Иордания повторяет свой призыв к Израилю прекратить подобные действия, чтобы "избежать дальнейшего ухудшения ситуации", которое наносит ущерб перспективам решения о создании двух государств.

