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Иордания: Израиль должен остановить гуманитарную катастрофу в Газе
20.11.2023 10:18 Алина Груднева

Иордания: Израиль должен остановить гуманитарную катастрофу в Газе

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади потребовал от Израиля "остановить гуманитарную катастрофу" в Газе, где продолжаются бои против террористов.

"Израиль должен подчиняться нормам международного права и прекратить войну в Газе, а также гуманитарные страдания и катастрофы, которые она порождает", - сказал он. 

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По словам министра, необходимо оказать срочную гуманитарную помощь палестинцам.

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