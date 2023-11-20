



Иордания: Израиль должен остановить гуманитарную катастрофу в Газе

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади потребовал от Израиля "остановить гуманитарную катастрофу" в Газе, где продолжаются бои против террористов.



"Израиль должен подчиняться нормам международного права и прекратить войну в Газе, а также гуманитарные страдания и катастрофы, которые она порождает", - сказал он.



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По словам министра, необходимо оказать срочную гуманитарную помощь палестинцам.