



Инженера Исламского джихада в Дамаске изрешетили пулями - и добили ножом

Вскрытие тела Али Рамзи аль-Асада, "инженера Исламского джихада", убитого вчера в результате покушения, приписываемого Израилю, позволяет узнать новые подробности о цепи событий, приведших к его убийству.



Согласно отчету, опубликованному сегодня (понедельник) в ливанской газете "Аль-Ахбар", аль-Асад вышел из своего дома в пригороде Кадисия под Дамаском, и когда он собирался сесть в свою машину, по нему был открыт шквальный огонь и выпущено более 30 пуль. 10 из них попали в него.



По данным арабской прессы, двое убийц в масках использовали пулеметы, рассчитанные на пробитие пуленепробиваемого жилета. Также вероятно, что они планировали совершить убийство, когда чиновник ехал в своей машине, которая могла быть бронированной.



Когда на место происшествия прибыли машины скорой помощи и сирийские силы безопасности, "инженер" уже скончался от полученных ранений, и его тело было доставлено в больницу Дамаска для вскрытия. Во время вскрытия в его теле было обнаружено множество пуль, а также диагностированы проникающие ранения от ударов острым ножом. Врачи считают, что террориста зарезали после того, как он потерял сознание - что, по мнению судебного медика, свидетельствует о "желании противника придать операции жестокий характер".



Аль-Асад раньше жил в лагере беженцев Аль-Ярмук в Дамаске, но после начала войны в Сирии был вынужден покинуть его и переехать в другой район. Позже он женился и имел троих детей - двух дочерей и сына. Далее в "Аль-Ахбар" было указано, что "инженер" раньше постоянно находился в состоянии боевой готовности и принимал тщательные меры безопасности в связи с деятельностью Израиля в Сирии.



Некоторое время назад аль-Асад переехал жить в пригород Кадисия, где он был убит - что, очевидно, указывает на то, что Израиль осуществлял за ним технический и физический контроль и слежку. Израиль хорошо спланировал покушение и детально изучил место атаки. По словам очевидцев, машину видели быстро покинувшей район - через несколько минут после завершения операции и в то время, когда шли масштабные поиски.



Кроме того, появились некоторые признаки того, что непосредственное наблюдение ведется уже довольно давно, в то время как многие детали ведущегося в Сирии расследования держатся в секрете. Аль-Асад, член палестинской семьи, эмигрировавшей из Хайфы в Дамаск в 1948 году, родился в 1991 году. В юности он изучал химию, развивал свои научные способности и уже в 2005 году, когда ему было всего 14 лет, вступил в военное крыло "Исламского джихада". Во время обучения он прошел множество специальных курсов, в том числе командно-штабной курс, и был известен в основном своим вкладом в развитие технических возможностей "Исламского джихада".