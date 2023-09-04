



Интенсивная перестрелка ЦАХАЛа с террористами в Дженине

Силы ЦАХАЛа, вошедшие утром 4 сентября в город Дженин в Иудее и Самарии, столкнулись с сопротивлением террористов, и завязалась перестрелка.



Это первое столкновение в городе с момента окончания операции "Дом и сад" в июле этого года.



تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم جنين". pic.twitter.com/E1i7UByC2v — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال ينقل من جنين فلسطينيين معتقلين مصابين عبر طائرة عسكرية، ويجري نقلهم إلى مشفى رامبام وفق مصادر إسرائيلية". pic.twitter.com/8kfwY7ahS9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023

В Дженин вошел спецназ с целью розыска и ареста террористов. Пострадавших в результате столкновения нет.Палестинские СМИ сообщают о том, что силы ЦАХАЛа эвакуировали палестинских раненых вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе.