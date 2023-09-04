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Интенсивная перестрелка ЦАХАЛа с террористами в Дженине
04.09.2023 12:03 Аркадий Бочаровский

Интенсивная перестрелка ЦАХАЛа с террористами в Дженине

Силы ЦАХАЛа, вошедшие утром 4 сентября в город Дженин в Иудее и Самарии, столкнулись с сопротивлением террористов, и завязалась перестрелка. 

Это первое столкновение в городе с момента окончания операции "Дом и сад" в июле этого года. 
 



В Дженин вошел спецназ с целью розыска и ареста террористов. Пострадавших в результате столкновения нет.

Палестинские СМИ сообщают о том, что силы ЦАХАЛа эвакуировали палестинских раненых вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе.
 

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