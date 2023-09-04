Интенсивная перестрелка ЦАХАЛа с террористами в Дженине
Силы ЦАХАЛа, вошедшие утром 4 сентября в город Дженин в Иудее и Самарии, столкнулись с сопротивлением террористов, и завязалась перестрелка.
Это первое столкновение в городе с момента окончания операции "Дом и сад" в июле этого года.
В Дженин вошел спецназ с целью розыска и ареста террористов. Пострадавших в результате столкновения нет.
Палестинские СМИ сообщают о том, что силы ЦАХАЛа эвакуировали палестинских раненых вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе.