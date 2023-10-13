



Инструкции жителям Сдерота перед Шаббатом

Служба тыла напомнила жителям Сдерота об инструкциях по безопасности в преддверии Шаббата.



"Инструкции все еще действуют. Необходимо оставаться вблизи охраняемых территорий. Согласно инструкциям, в Шаббат нельзя молиться в синагоге, где нет укрытий", - сказано в сообщении.



Любые посещения молитв нужно согласовать с раввином. Также рекомендуется проверять, нет ли обновленных инструкций, не реже одного раза в час. Также рекомендовано постоянно оставаться на связи, особенно, в экстренных случаях.



"В субботу радиостанции будут работать в формате "тихой волны" на частотах: 101,5 FM, 90,5|90,8| 92.5 | 100.7 FM", - сказано заявлении.

