



Иностранные экипажи отказываются лететь в Израиль, сотни израильтян за границей

В то время как некоторые иностранные авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль и обратно после начала войны в Газе, некоторые экипажи отказываются летать в Израиль - даже работая на израильские авиакомпании.



Эвакуационный рейс 221 авиакомпании Arkia Airlines из Афин в Израиль, который должен был вылететь в 09:40, был задержан на несколько часов после того, как иностранный экипаж из Болгарии, включая пилота и стюардесс, которых Arkia наняла для управления самолетом, отказался лететь в Израиль.



Аналогичная ситуация произошла и с рейсом IsrAir 6H572, который должен был вылететь из Салоник (Греция) в 10:50, но пассажиров внезапно перенаправили в международный аэропорт Ларнаки на Кипре. Рейс IsrAir обслуживался экипажем чешской чартерной компании Smart Wigans, услугами которой регулярно пользуются израильские авиакомпании IsrAir и El Al.