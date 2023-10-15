



Информация ЦРУ о готовящихся атаках ХАМАСа не дошла до Джо Байдена

ЦРУ распространило предупреждения о возможной эскалации атак ХАМАСа на Израиль за несколько дней до начала операции "Наводнение Аль-Акса", говорится в сообщениях.



Два доклада предупреждали о готовящихся скоординированных атаках, сообщает газета The New York Times. В первом, датированном 28 сентября, указывалось на повышенный риск насилия и возможность ракетных ударов ХАМАСа по Израилю в течение нескольких дней. Второй отчет, датированный 5 октября и выпущенный за два дня до того, как ХАМАС осуществил свою атаку, предупреждал о повышенной вероятности насилия со стороны боевиков.



По данным CNN, эти предупреждения не попали на стол президента Джо Байдена или высокопоставленных чиновников Белого дома. По мнению ЦРУ, эти сообщения не имели особого значения для политиков. Это вызвало озабоченность по поводу процесса коммуникации внутри разведывательного сообщества США и определения приоритетности угроз.



Некоторые источники считают, что в военных трениях между Израилем и ХАМАСом нет ничего необычного, описывая эти сообщения как рутину. Конфликт характеризуется периодическими вспышками насилия, которые время от времени прекращаются. Однако любая эскалация в Ближневосточном регионе чревата серьезными последствиями.

