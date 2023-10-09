



Инфильтрации террористов в Израиль



ЦАХАЛ сообщает об активизации ВВС для нанесения волновых ударов по центрам сосредоточения коммандос ХАМАС Нухба, районам, из которых боевики элитных сил ХАМАС продолжают попытки проникнуть на израильскую территорию и в поселения.



В кибуце Беэри, по сообщениям ЦАХАЛа, уничтожена большая часть из проникших туда 70 террористов. Крупные силы все еще находятся там и ведут борьбу с террористами, засевшими в домах кибуца. По данным ЦАХАЛа, в кибуце Нирим находятся еще 6 террористов, которые были идентифицированы у забора поселения. Также сообщается об инфильтрации 4 террористов в Алумим.