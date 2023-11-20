



Индонезия требует от Израиля "прекратить злодеяния"

Индонезия осуждает атаки, в которых ХАМАС обвиняет Израиль, на индонезийскую больницу в Газе.



Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.



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"Индонезия решительно осуждает нападение Израиля на индонезийскую больницу в Газе, которая является явным нарушением международного гуманитарного права", - отметила она.



По словам Марсуди, все страны, включая те, которые имеют тесные отношения с Израилем, должны использовать свое влияние, чтобы "оказать давление" на Израиль, чтобы тот "прекратил злодеяния".

