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Инцидент в сфере безопасности на шоссе 431: все подробности
15.09.2023 12:17 Алина Груднева

Инцидент в сфере безопасности на шоссе 431: все подробности

Днем, 15 сентября, на шоссе 431 возле Рамле было перекрыто движение для транспорта.

В первоначальном сообщении указывалось, будто выявлен автомобиль с большим количеством взрывчатки. Подозреваемый был задержан.

Водителей призвали временно не приближаться к месту происшествия. На шоссе образовалась огромная пробка. Позже в ШАБАКе сообщили, что в ходе обысков взрывчатка в автомобиле не обнаружена.

В настоящее время ведется расследование взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве, который прогремел утром. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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