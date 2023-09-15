



Инцидент в сфере безопасности на шоссе 431: все подробности

Днем, 15 сентября, на шоссе 431 возле Рамле было перекрыто движение для транспорта.



В первоначальном сообщении указывалось, будто выявлен автомобиль с большим количеством взрывчатки. Подозреваемый был задержан.



Водителей призвали временно не приближаться к месту происшествия. На шоссе образовалась огромная пробка. Позже в ШАБАКе сообщили, что в ходе обысков взрывчатка в автомобиле не обнаружена.



В настоящее время ведется расследование взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве, который прогремел утром. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.