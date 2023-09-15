Инцидент в сфере безопасности на шоссе 431: все подробности
Днем, 15 сентября, на шоссе 431 возле Рамле было перекрыто движение для транспорта.
В первоначальном сообщении указывалось, будто выявлен автомобиль с большим количеством взрывчатки. Подозреваемый был задержан.
Водителей призвали временно не приближаться к месту происшествия. На шоссе образовалась огромная пробка. Позже в ШАБАКе сообщили, что в ходе обысков взрывчатка в автомобиле не обнаружена.
В настоящее время ведется расследование взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве, который прогремел утром. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
האירוע בכביש 431: נתפס רכב ממולכד ובו מטענים - במערכת הביטחון בודקים את הקשר לפיצוץ הבוקר בפארק הירקון | תיעוד רגעי המעצר של נוסעי הרכב על ידי שב"כ@ItayBlumental @yonatanraveh11 pic.twitter.com/Gy4IHisAsL— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2023