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Инцидент в Хаваре: палестинцы открыли огонь по проезжающей машине
05.10.2023 17:54 Наталья Богинская

Инцидент в Хаваре: палестинцы открыли огонь по проезжающей машине

Израильский автомобилист сообщил, что попал под обстрел на шоссе №60 в городе Хавара.

По данным службы экстренной помощи "Спасателей без границ" сообщили, что водитель и пассажиры в результате предполагаемого теракта физически не пострадали, но один человек находится в психологически тяжелом состоянии.

Заднее стекло автомобиля разбито, в машине обнаружена пуля.

Никаких комментариев со стороны военных пока нет.

18:43 Стало известно, что в машине, на момент стрельбы находились беременная женщина и маленький ребенок.

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