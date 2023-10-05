



Инцидент в Хаваре: палестинцы открыли огонь по проезжающей машине

Израильский автомобилист сообщил, что попал под обстрел на шоссе №60 в городе Хавара.



По данным службы экстренной помощи "Спасателей без границ" сообщили, что водитель и пассажиры в результате предполагаемого теракта физически не пострадали, но один человек находится в психологически тяжелом состоянии.



Заднее стекло автомобиля разбито, в машине обнаружена пуля.



Никаких комментариев со стороны военных пока нет.



18:43 Стало известно, что в машине, на момент стрельбы находились беременная женщина и маленький ребенок.