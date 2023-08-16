



Инцидент в Бурке: палестинский подросток освобожден из-под стражи

Военный суд освободил 17-летнего палестинского подростка, подозреваемого в причастности к ожесточенным столкновениям в деревне Бурка.



Соответствующее решение было принято в среду, 16 августа.



"Нет никаких доказательств, связывающих его с совершением каких-либо действий, кроме его присутствия на месте происшествия", - сказано в решении суда.



Подростка арестовали накануне вместе с еще одним человеком. Их задержали для допроса по подозрению в нападении при отягчающих обстоятельствах и бросании камней в связи с инцидентом, произошедшим в Бурке 4 августа.