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Инцидент в Бурке: палестинский подросток освобожден из-под стражи
16.08.2023 12:34 Алина Груднева

Инцидент в Бурке: палестинский подросток освобожден из-под стражи

Военный суд освободил 17-летнего палестинского подростка, подозреваемого в причастности к ожесточенным столкновениям в деревне Бурка.

Соответствующее решение было принято в среду, 16 августа.

"Нет никаких доказательств, связывающих его с совершением каких-либо действий, кроме его присутствия на месте происшествия", - сказано в решении суда.

Подростка арестовали накануне вместе с еще одним человеком. Их задержали для допроса по подозрению в нападении при отягчающих обстоятельствах и бросании камней в связи с инцидентом, произошедшим в Бурке 4 августа.

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