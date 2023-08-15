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Инцидент в Бурке: главный подозреваемый отпущен под домашний арест
15.08.2023 13:16 Алина Груднева

Инцидент в Бурке: главный подозреваемый отпущен под домашний арест

Во вторник, 15 августа, главный подозреваемый в причастности к убийству палестинца в деревне Бурка Йехиэль Индор был отпущен под домашний арест.

Соответствующее решение принял окружной суд в Иерусалиме.

Полиция просила продлить срок содержания Индора под стражей на восемь дней, однако суд отклонил апелляцию.

По данным 13-го канала израильского ТВ, вероятнее всего будет подан еще один такой запрос.

Отметим, что ранее арестованный после выписки из больницы "Шаарей Цедек" был госпитализирован в больницу Управления тюрем (ШАБАС).

Министр по делам поселений Орит Струк посетила тюрьму "Маасиягу", отметив, что надеется на освобождение подозреваемого не позднее 15 августа.

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