



Инцидент в Бурка: судья раскритиковала полицию и ШАБАК

Судебное заседание относительно инцидента в Бурка, которое состоялось 9 августа, прошло в напряженной атмосфере.



По данным группы юридической помощи "Хонену", которая представляет интересы двух поселенцев, представитель ШАБАКа запросил разрешение показать судье окружного суда Иерусалима Тамар Бар-Ашер материалы, связанные с делом, без адвокатов и зрителей.



Представители организации опротестовали этот шаг. Адвокаты позже даже покинули зал суда в знак протеста против нарушения правил слушания.



По данным Ynet, представитель ШАБАК показал судье "новые доказательства" по делу. В ответ Бар-Ашер раскритиковала полицию и ШАБАК за то, что новые материалы были предоставлены так поздно.



"Мы проводим четвертое слушание за последние 24 часа и постоянно получаем материалы, которые должны были быть представлены в упорядоченном порядке ранее", - возмутилась она.



По словам Бар-Ашер, короткое видео, предоставленное ШАБАКом , не сыграло роли в ее решении отпустить одного из подозреваемых под домашний арест.



Сегодня, 10 августа, прокуратура подала новую апелляцию в ответ на освобождение Элиши Яреда под домашний арест, отметив, что ранее работавший пресс-секретарем депутата Лимор Сон Хар-Малех ("Оцма Йегудит") поселенец "угрожает общественному порядку".