



Инцидент в Бурка: полиция вновь пытается удержать подозреваемого под стражей

В четверг, 10 августа, полиция предприняла шестую попытку удержания подозреваемого в причастности к убийству палестинца в деревне Бурка Элиши Яреда под стражей.



Накануне поселенца, ранее работавшего пресс-секретарем депутата Лимор Сон Хар-Малех ("Оцма Йегудит"), отправили под домашний арест.



Сегодня полиция обратилась в суд с требованием вернуть его под стражу, пока продолжается расследование инцидента в Бурка.



"Прокуратура и ШАБАК преследуют Яреда. Такое поведение является неподобающим для властей в демократической стране", — сказал его адвокат Авихай Хаджби.



Полиция уже несколько раз пыталась после пятничного инцидента обжаловать освобождение Яреда. Накануне было подано обращение в БАГАЦ, который постановил оставить его под стражей. Однако поздно вечером окружной суд постановил отправить его под домашний арест.



Правоохранители призывают вернуть Яреда под стражу на основании информации, содержащейся в неких засекреченных материалах, которые были представлены в рамках дела об убийстве палестинца.

