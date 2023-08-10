Инцидент в Бурка: освобождены четверо палестинцев
Военный суд распорядился об освобождении четырех палестинцев, арестованных по делу об убийстве в Бурка.
Их подозревали в причастности к кровавым столкновениям между местными жителями и поселенцами.
Согласно постановлению судьи, в отношении подозреваемых нет доказательств. Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, 10 августа Военный суд в тюрьме Офер рассмотрел просьбу полиции продлить еще на 8 дней срок содержания под стражей четырех палестинцев. Трое из них являются членами одной семьи.
По словам подозреваемых, поселенцы вошли в деревню Бурка и якобы "напали на стариков", применив слезоточивый газ.