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Инцидент в Бурка: освобождены четверо палестинцев
10.08.2023 16:00 Алина Груднева

Инцидент в Бурка: освобождены четверо палестинцев

Военный суд распорядился об освобождении четырех палестинцев, арестованных по делу об убийстве в Бурка.

Их подозревали в причастности к кровавым столкновениям между местными жителями и поселенцами.

Согласно постановлению судьи, в отношении подозреваемых нет доказательств. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, 10 августа Военный суд в тюрьме Офер рассмотрел просьбу полиции продлить еще на 8 дней срок содержания под стражей четырех палестинцев. Трое из них являются членами одной семьи.

По словам подозреваемых, поселенцы вошли в деревню Бурка и якобы "напали на стариков", применив слезоточивый газ.
 

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