



Инцидент в Бурка: освобождены четверо палестинцев

Военный суд распорядился об освобождении четырех палестинцев, арестованных по делу об убийстве в Бурка.



Их подозревали в причастности к кровавым столкновениям между местными жителями и поселенцами.



Согласно постановлению судьи, в отношении подозреваемых нет доказательств. Расследование продолжается.



Как сообщалось ранее, 10 августа Военный суд в тюрьме Офер рассмотрел просьбу полиции продлить еще на 8 дней срок содержания под стражей четырех палестинцев. Трое из них являются членами одной семьи.



По словам подозреваемых, поселенцы вошли в деревню Бурка и якобы "напали на стариков", применив слезоточивый газ.

