



Инцидент на шоссе 431: взрывчатки в машине не было

В остановленном днем на шоссе 431 автомобиле взрывчатки не обнаружено.



По данным 12-го канала израильского ТВ, информацию об этом подтвердили в ШАБАКе, вопреки первоначальным отчетам.



Как сообщает интернет-портал Walla, из-за инцидента на шоссе образовалась огромная пробка.



В ШАБАКе подтвердили, что ведется расследование в связи со взрывом бомбы в парке Яркон в Тель-Авиве, который прогремел утром, 15 сентября.



В первоначальном сообщении об инциденте уточнялось, будто в автомобиле нашли большое количество взрывчатки, из-за чего водителям приказали отъехать подальше от места происшествия.