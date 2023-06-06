



Инцидент на границе не повредит египетско-израильским отношениям – анализ

Трое израильских солдат были убиты египетским полицейским в субботу в ходе редкого инцидента на границе между двумя странами. Последний смертельный инцидент с участием Египта произошел в 2011 году, когда нападавшие из страны проникли в Израиль, убив восемь мирных жителей.

В 2014 году Израиль завершил строительство массивного забора вдоль границы, чтобы остановить нелегальную трудовую миграцию из Африки и контрабанду наркотиков и оружия в Израиль.



“Это очень редкое и негативное событие с трагическими последствиями, которое произошло на границе, имеющей такой массивный барьер и применяемые различные технологические методы наблюдения”, – говорит бригадный генерал в отставке Амир Авиви, основатель Форума обороны и безопасности Израиля и бывший командир израильской военной бригады на израильско-египетской границе.



На египетской стороне границы в течение многих лет действуют боевики-джихадисты, с чем египетское правительство постоянно борется. На протяжении многих лет египетские военные несли потери в борьбе с повстанцами на Синайском полуострове. Однако, поскольку египетским военным в значительной степени удается предотвратить распространение беспорядков на другие части Египта или Израиль, вчерашний инцидент, скорее всего, будет изолированным.



“Существует очень тесное сотрудничество между израильскими и египетскими военными, в том числе против ISIS на Синайском полуострове”, – добавляет Авиви. “Однако важно знать, кто стоял за этим нападением, чтобы в случае необходимости подготовиться к дальнейшим событиям”.



Доктор Уди Баланга, эксперт по Египту с факультета ближневосточных исследований Университета Бар-Илан, описывает Синайский полуостров, граничащий с Израилем, как “Дикий Запад”, полный террористических организаций, которые постоянно бросают вызов правительству президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси.



Израиль и Египет имеют общие интересы, которые продолжают служить связующим звеном для исторического соглашения, подписанного более четырех десятилетий назад. Отношения важны для обеих сторон, и вероятность того, что такой инцидент пошатнет их, невелика. Но, несмотря на процветающие связи между правительствами на различных уровнях, охватывающих самые разные области, мир между населением двух стран так и не наступил.



“Мир очень-очень холодный; между народами лежит почти ледяной океан”, – считает Баланга. Однако “отношения между режимами в стратегическом плане превосходны, и существует тесное сотрудничество в сфере безопасности”.



На мотивацию нападавшего могло повлиять общественное мнение, которое негативно относится к Израилю. Это также может объяснить попытки Египта преуменьшить его роль и их согласие провести совместное расследование обстоятельств инцидента.



“Это сотрудничество настолько успешно благодаря искреннему желанию удержать под контролем регион, полный террористических организаций и преступных элементов”, – добавил эксперт.



По словам Авиви, который провел часть своей военной карьеры, командуя израильскими силами на границе с Египтом, тактическая координация между силами на местах недостаточна. Мирное соглашение с Израилем сопровождалось обязательством Египта по демилитаризации полуострова. Египетские силы на границе – это полицейские силы, которые мало контактируют с израильскими военными. С другой стороны, отношения между двумя армиями гораздо теснее.



Реакция Египта на инцидент отразила сложность отношений



“Египетский народ очень враждебен Израилю и еврейскому народу”, – говорит Авиви. “Такое настроение может быть переведено отдельным солдатом или офицером во враждебные действия против израильтян. Если нападение не было организовано более крупной боевой организацией, крайне маловероятно, что последует продолжение событий”.



“С обеих сторон есть понимание, что это не повредит стратегическому сотрудничеству между ними”, – полагает доктор Хаим Корен, бывший посол Израиля в Египте.



Египет регулярно участвует в попытках заключить перемирие между Израилем и Газой. Торговые отношения между странами процветают на протяжении многих лет. По данным Израильского института экспорта, объем торговли в 2020 году составил 200 миллионов долларов. Египет экспортирует в Израиль фрукты и овощи, а Израиль – широкий спектр товаров, включая фармацевтические и технологические товары. Израиль и Египет также подписали соглашение, которое позволяет Израилю экспортировать природный газ своему соседу, что еще больше укрепляет отношения. Обе страны являются членами-основателями Восточно-средиземноморского газового форума, который служит еще одним гарантом стабильности между ними.



“Существует двусторонняя стратегическая потребность как Израиля, так и Египта в поддержании отношений”, – объясняет Корен. “Израиль очень помог Египту в борьбе с терроризмом на Синае, но они также видят в Иране серьезную угрозу. Оба государства внимательно следят за региональными событиями”.



“Египет не захочет вызывать бурю негодования после такого инцидента и в то же время не будет его игнорировать”, – добавляет он. “Нет причин рассматривать это событие более чем на тактическом уровне, на котором оно произошло. Поэтому я считаю, что стратегические отношения не пострадают”.



“Израиль признает огромную важность отношений с Египтом, как и египтяне”, – убежден Баланга, который ожидает, что это событие останется единичным инцидентом. “Существует взаимная заинтересованность в сдерживании таких событий”.