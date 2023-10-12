



Имущество организаторов фестиваля в Реим разграблено



На фестивале Nova, после безумной бойни, учиненной боевиками ХАМАСа, было разграблено большое имущество участников и организаторов.



В сообщении, которое опубликовал 12 октября Рой Босси в социальной сети Facebook, он утверждает, что у одного из организаторов праздника, Матана Лиора, который пропал в субботу, украдено все аудио оборудование стоимостью в сотни тысяч шекелей.



"Я не успокоюсь и не усну, пока оборудование Матана не вернется, я найду этого преступника, который его похитил, я обещаю", - написал Рой в Facebook.



Он также написал: "Матан Лиор пропал без вести, и за это время какой-то ублюдок украл все оборудование. Деньги не волнуют, но человек пропал и делают такое? Предлагаю все вернуть. Даю на это 48 часов".